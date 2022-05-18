رئيس حكومة إقليم كردستان يبحث مع وزيرة العدل الهولندية تقديم المساعدة لضحايا جرائم داعش

2022/05/18 | 18:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كردستان،مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، مع وزيرة العدل الهولندية تقديم المساعدة لضحايا جرائم تنظيم داعش.وذكر بيان للرئاسة وتلقته ايرث نيوز، ان “بارزاني استقبل وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلغوز زيغيريوس، وجرى في اللقاء، التباحث بشأن تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا، ولا سيما فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون بين السلطات القضائية […]

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