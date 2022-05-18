إقليم كردستان يسجل الإصابة الثانية بالحمى النزفية

2022/05/18 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان سامان برزنجي، الاربعاء، عن تسجيل ثاني حالات الاصابة بمرض الحمى النزفية في الاقليم.

وقال برزنجي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "نتيجة تحليل الحالة المشتبه باصابتها بالحمى النزفية في ادارة زاخو جاءت ايجابية، وهي ثاني حالات الاصابة بالمرض في الاقليم".

واضاف إن "وزارته نشرت بالتنسيق مع وزارة الزراعة التعليمات الصحية للمجازر والمواطنين، للحيلولة دون انتشار الوباء"، مشيرا الى إن "نسبة الوفيات جراء الحمى النزفية عالية جدا، لكن الاستعدادات في المستشفيات قائمة لمراقبة الحالات المصابة بالوباء"، فيما لفت الى إنه "تم شفاء الحالة التي سجلت في اربيل مؤخرا من الوباء".

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