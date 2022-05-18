لاعودة الى برشلونة.. ميسي يحدد مصيره بعد شائعات الرحيل عن باريس سان جيرمان

2022/05/18 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

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يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يمدد عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي صيف 2023، بحسب تقارير إعلامية.

وتحدثت شائعات عن عودة ميسي إلى برشلونة بعد نهاية عقده مع سان جيرمان، وألقى والده ووكيله مزيدا من الشكوك على مستقبل اللاعب الذي سيبلغ من العمر في يونيو/حزيران المقبل 35 عاما، إذ قال إنه "يأمل" أن يعود ابنه إلى برشلونة "في يوم من الأيام".

وقالت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية إن ميسي لم يحقق النجاح المتوقع منذ انضمامه إلى سان جيرمان في صفقة انتقال مجاني مثيرة الصيف الماضي، بعد عدم تمكن برشلونة من توقيع عقد جديد معه بسبب قواعد رابطة الدوري الإسباني والأزمة المالية للنادي، إذ سجل 11 هدفا و13 تمريرة حاسمة فقط مع النادي الفرنسي، وهي أرقام باهتة مقارنة بتلك التي كان يسجلها مع برشلونة.

وأوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن ميسي حدد مصيره، ولن يعود إلى برشلونة أو ينهي مسيرته في موطنه الأرجنتين كما قيل سابقا.

وقرر قائد منتخب الأرجنتين -بحسب التقارير- دخول عالم الاستثمار بمشاركة النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام مالك فريق إنتر ميامي الأميركي.

وقرر ميسي شراء 35% من أسهم الفريق الأميركي واللعب في صفوفه بداية من عام 2023.

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