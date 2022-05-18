2022/05/18 | 19:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم ملياردير باكستاني طائرات مقاتلة كهدية لجيش أوكرانيا لمساعدته في صد الهجوم الروسي الذي بدأ منذ 24 فبراير.وقالت زوجته وهى مغنية أوكرانية، إن زوجها “محمد ظهور” وأصدقائها الأثرياء كانوا يساعدون أوكرانيا بهدوء في معركتها ضد روسيا، حسبما أفادت “تي إس إن” الأوكرانية.ووفقا للتقارير الإعلامية، فإنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في […]

ظهرت المقالة ملياردير باكستانى يهدي أوكرانيا طائرات حربية..



ما علاقة زوجته؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملياردير باكستانى يهدي أوكرانيا طائرات حربية.. ما علاقة زوجته؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملياردير باكستانى يهدي أوكرانيا طائرات حربية.. ما علاقة زوجته؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).