متنبئ جوي يتوقع حدوث عاصفة ترابية جديدة ويدعو للحذر

2022/05/18 | 19:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متوقع ان يكون الغبار كثيف ويشمل كافة المدن.

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