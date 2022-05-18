الأسعار وزعزعة الاستقرار.. اجتماع أميركي-أفريقي لتعزيز الأمن الغذائي

2022/05/18 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرأس وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الأربعاء، في نيويورك، اجتماعاً وزارياً يضم كبار المسؤولين من جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والغابون وغانا وكينيا وموريتانيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا والسنغال، للبحث في تعزيز الأمن الغذائي العالمي والتغذية والقدرة على الصمود.

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