2022/05/18 | 19:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سنوات من المجاهرة بالعداء للولايات المتحدة، ظهر أحد أكثر قادة طالبان تكتماً وتشدداً أيضاً في مقابلة تلفزيونية مع شبكة أميركية، للتحدث عن حكم الحركة، وأحوال أفغانستان بعد سيطرة طالبان عليها في أغسطس الماضي.ففي مقابلة مع “سي أن أن”، وفيما تفادى وزير الداخلية في حكومة طالبان سراج الدين حقاني النظر في عيني المذيعة كونها […]

ظهرت المقالة متفادياً النظر للمذيعة..



حقاني يتحدث عن فتيات أفغانستان أولاً على ايرث نيوز.

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