تفاصيل المؤتمر الـ(32) للاتحاد الآسيوي بكرة القدم

2022/05/18 | 19:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..شاركَ وزير الشَباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، اليوم الأربعاء، في المُؤتمر الـ 32 للاتحادِ الآسيوي الافتراضي الذي عُقِدَ عبر المنصةِ الإلكترونية، حيث تمت مناقشةُ العديد من القضايا المطروحةِ على جدولِ الأعمال.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “المؤتمر، حضره أيضاً، كلٌ من النائب الأول لرئيسِ الاتحاد […]

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