"الأمن الغذائي يودع البرلمان".. نائب يتحدث عن الخطوة المقبلة لتأمين الرواتب وتمويل المؤسسات

2022/05/18 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

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اكد النائب مصطفى الكرعاوي، اليوم الاربعاء، بان طرح مقترح قانون الامن الغذائي مرة اخرى صعب جداً.

وقال الكرعاوي في تصريح لـ (بغداد اليوم) إن "مجلس النواب له الحق في طرح مسودة قوانين على ان لاتتضمن اي جنبة مالية او صرفيات وهذا الامر اكدت المحكمة الاتحادية في قرار لها بالسابق ".

واضاف ان "طرح المجلس لقانون الامن الغذائي من قبله سيجري الطعن بها امام المحكمة الاتحادية".

واشار الكرعاوي الى ان "الطعن في قانون الامن الغذائي سيجعل تمريره صعب جدا لذا فان كل الاراء تتجه للمضي في التزام الصرف وفق آليات 1/12 لتمويل مؤسسات الدولة ووزارتها لحين حسم الاشكاليات باعتباره الاسلم بالوقت الحالي".

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