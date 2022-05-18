النزاهة النيابية تكشف عن الملفات التي ستفتحها خلال الأيام المقبلة

2022/05/18 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية احمد طه، اليوم الاربعاء، ان البرلمان بدورته الحالية تنتظره ملفات مهمة يجب فتحها وهي عمليات هدر المال العام في بعض الدوائر والوزارات واين ذهبت موازناتها وكيف صرفت.

وقال طه لـ (بغداد اليوم)، إن "لجنة النزاهة ستتابع آليات الصرف للمبالغ في مشاريع المحافظات لغرض ان توجه للمكان المخصص فيكفينا هدرا بالمال العام فنحن اليوم بحاجة إلى كل دينار بالموازنة لغرض تخصيصه لكل شريحة لها حاجة بالمبالغ وهذا استحقاق المواطن".

وتابع أن "اللجنة ستجتمع قريبا ويبدأ عملها الحقيقي لتوزيع المهام الرقابية بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى وعليه فسنحاول بهذه الدورة ان تكون آليات الرقابة تختلف عما كان معمول به سابقا".

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