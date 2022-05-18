الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري تناقش ملف محاربة الإرهاب

2022/05/18 | 19:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي يترأس اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري —————– ترأس مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء ، اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور أعضاء الهيئة.وناقش الاجتماع، ملف محاربة الإرهاب والاستمرار بالضغط على العصابات الإرهابية وضرب قدراتها، من خلال العمليات الاستخبارية الاستباقية، فضلا عن بحث سبل تجفيف منابع الإرهاب وتمويله المالي.كما بحث الاجتماع، […]

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