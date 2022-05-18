مستشار الكاظمي: الورقة البيضاء ستواجه تباطؤاً في التوقيت والتنفيذ

2022/05/18 | 19:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجحدد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، تأثير قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي على الورقة البيضاء.وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الورقة البيضاء الاصلاحية ترتبط ارتباطًا وثيقا بمسألة الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية وبشكل تفاعلي ومتماسك"، مبيناً أن "مؤشرات الاصلاح المالي التي تصب في آليات الاستدامة المذكورة تقتضي توافر خطة مالية سنوية منتظمة تؤازرها المؤشرات المتضمنة في قانون الموازنة العامة المشرعة ضمن توقيتاتها التي أرساها قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل من خلال ادوات السياسة المالية في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية".وتابع أن مؤشرات الورقة البيضاء وتوقيتاتها المقرة ستواجه تباطؤا واضحا واختلالا في التوقيت والتنفيذ لكون السياسة المالية أمست تعمل بثوابت اصلاحية جزئية، ما يقتضي اعادة النظر في توقيتات تنفيذ الورقة البيضاء مجددا كي تلاءم اوضاع السياسة المالية للبلاد عموما والسياسة الاقتصادية على نحو اكثر ثباتا واستمرارية".

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