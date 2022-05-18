فوياكوفا سولورانو: أنا المسؤولة عن النشاطات في العراق.. ونسعى مع الزعماء الدينيين لتعزيز التعايش والحد من التطرف

2022/05/18 | 19:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

قالت نائب الممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمنسق المقيم، السيدة إيرينا فوياكوفا سولورانو في كلمة لها أثناء مؤتمر، حوار الأديان حول ضحايا تنظيم داعش والناجين منه وبناء الدعم للمساءلة وتعزيز التماسك المجتمعي، حضره مراسل وكالة “خبر برس” (واخ) “أتكلم بالنيابة عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لأنه لا يمكن أن تنظم الينا اليوم، وبصفتي نائبتها فإنني مسؤولة عن النشاطات في العراق”.

واضافت “أود التحدث عن مدى التنوع في العراق، حيث تقوم الأمم المتحدة بدور مهم في العراق من خلال الزعماء الدينيين، وتعزيز التعايش والحد من التطرف والتعامل مع المظالم للشعب العراقي”.

وأشارت الى “أننا نعي أن المسؤولية العليا تقع على عاتق الحكومة، ولكن العديد من الأشخاص لابد أن يكون لهم دور فاعل في هذا المجال”.



موضحة أن “من حق جميع الأشخاص القيام بممارسة أديانهم ومعتقداتهم في كافة أنحاء العالم، وبالنسبة الى الزعماء الدينيين فإن رسالتهم ستكون جليّة على مجتمعاتهم، وذلك ليستخدموها بحكمة، حيث عانا الشعب العراقي لفترات طويلة من الصراعات والعنف خلال فترة احتلال داعش، والتي خلّفت آثاراً جسدية وندبات على المجتمع العراقي، لذلك أن تماسك المجتمع يحقق العدالة في العراق”.

مبيّنة أن “في السادس من آذار 2020 تم اعتماد بيان مشترك بين الأديان من أجل الناجين والضحايا لتنظيم داعش وجميع أطياف المجتمع العراقي، برعاية من المكتب الخاص للإبادة الجماعية للأمم المتحدة، والتي اتحد فيها الزعماء الدينيين في العراق على الحاجة للعدالة، من أجل جرائم داعش وضرورة توفير الدعم للناجين من جميع الجرائم”.

وتابعت أن “جميع وكالات الأمم المتحدة اتحدت وأكدت دعمها والتزامها بآليات المساءلة والبيان المشترك بين الأديان ومنذ 2021 وحتى الآن نقوم بتنظيم العديد من الأحداث المشتركة بين الأديان، على سبيل المثال في صلاح الدين قامت بحفل ضم 300 مشارك لمعالجة التطرّف والتناقش لإدماج الأشخاص المتضررين الى مجتمعاتهم ومساعدتهم”.

وأوضحت أن “البرنامج الإنمائي في العراق كان في المقدمة لتعزيز السلام في العراق من خلال لجان محلية تعمل بسلام ومنظمات نسوية، وندعوهم الى مواصلة الحوار في هذا المجال، حيث أسهموا في إعادة إدماج الأشخاص النازحين الى مجتمعاتهم، ليتسنى للمجتمع التعافي”.

مبينة أن “الملاحقات القضائية المستندة على الخلفية الدينية يجب أن لا يكون لها وجود في العراق وضرورة إيجاد قانون الناجيات، وبناء الأمن المستدام في العراق”.



داعية “المنظمات غير الحكومية والدولية والمحلية والسلطة العراقية الى إقرار قانون ضحايا تنظيم داعش والناجين منه، ونعتقد أن الجهود نفسها التي بذلت لتشريع قانون الناجيات يجب توفّرها لتمرير هذا القانون”.

وختمت كلمتها بأن “الهدف من حوار اليوم هو استئناف المناقشات بين الأديان وتعزيز الإستدامة والمصالحة للمجتمعات المتأثرة وتعزيز التعاطف والتعايش بين الأديان”.

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