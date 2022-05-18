تحديد موعد انطلاق بطولة العراق لبناء الاجسام

2022/05/18 | 19:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، موعد انطلاق بطولة العراق لمختلف الفئات.وقال المنسق الاعلامي لاتحاد بناء الاجسام هشام الواني لـ”ايرث نيوز” إن “فعاليات بطولة العراق للكلاسيك فيزيك والكلاسيك بدي بلدنك الفئات (شباب .متقدمين .ماستر ) ستنطلق غداً الخميس”.وتابع ان “فعاليات اليوم الاول ستنطلق بالمؤتمر الفني للبطولة و قياس الاطوال والميزان […]

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