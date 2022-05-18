افغانستان.. بعيدا عن طالبان مدارس سرية للفتيات

2022/05/18 | 20:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت حركة طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للبنات في جميع مقاطعات البلاد.

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