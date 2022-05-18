السعودية تشتري حصة في شركة ألعاب عالمية

2022/05/18 | 20:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن استحواذه على أكثر من خمسة في المائة من أسهم شركة "نينتندو"، في ثالث استثمار له، في شركة ألعاب يابانية.

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