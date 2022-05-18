2022/05/18 | 20:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائد الإنجليزي لنادي ليفربول، جوردان هندرسون، أنه يُفضّل مشاهدة قنوات الأطفال على حساب مشاهدة مباريات متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، خلال تصريحات أدلى بها لشبكة "سكاي سبورتس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد ليفربول: أفضل مشاهدة برامج الأطفال على متابعة مباريات مانشستر سيتي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد ليفربول: أفضل مشاهدة برامج الأطفال على متابعة مباريات مانشستر سيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).