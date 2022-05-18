2022/05/18 | 20:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

حدّد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، تأثير قرار المحكمة الإتحادية بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي على الورقة البيضاء.

وقال صالح، في تصريح لـ”وكالة خبر برس” (واخ) إن “الورقة البيضاء الإصلاحية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة الإستدامة المالية والإستدامة الإقتصادية وبشكل تفاعلي ومتماسك”.



واضاف أن “مؤشرات الإصلاح المالي التي تصب في آليات الإستدامة المذكورة تقتضي توافر خطة مالية سنوية منتظمة تؤازرها المؤشرات المتضمنة في قانون الموازنة العامة المشرعة ضمن توقيتاتها التي أرساها قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل، من خلال أدوات السياسة المالية في تنفيذ الإصلاحات المالية والإقتصادية”.

وتابع أن “مؤشرات الورقة البيضاء وتوقيتاتها المقرّة ستواجه تباطؤا واضحاً واختلالاً في التوقيت والتنفيذ، لكون السياسة المالية أمست تعمل بثوابت إصلاحية جزئية، ما يقتضي إعادة النظر في توقيتات تنفيذ الورقة البيضاء مجدداً كي تلائم أوضاع السياسة المالية للبلاد عموما والسياسة الإقتصادية على نحو أكثر ثبات واستمرارية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الوزراء يحدّد تأثير قرار المحكمة الإتحادية على الورقة البيضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس الوزراء يحدّد تأثير قرار المحكمة الإتحادية على الورقة البيضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).