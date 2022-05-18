2022/05/18 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، اليوم الأربعاء، ملف مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله.

وقال مكتب المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الاخير "ترأس اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور أعضاء الهيئة، لمناقشة ملف محاربة الإرهاب والاستمرار بالضغط على العصابات الإرهابية وضرب قدراتها، من خلال العمليات الاستخبارية الاستباقية، فضلا عن بحث سبل تجفيف منابع الإرهاب وتمويله المالي".

كما بحث الاجتماع، وفق البيان، "تقييم الخطط الأمنية والاستخبارية خلال الفترة الماضية، إلى جانب التأكيد على دعم الأجهزة الأمنية والاستخبارية في تنفيذ مهامها بملاحقة العناصر الإرهابية".وخلص الاجتماع، إلى "رفع التوصيات أمام أنظار القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التنسيق الاستخباري تبحث مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وتمويله) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة التنسيق الاستخباري تبحث مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وتمويله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).