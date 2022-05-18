العمليات المشتركة تعلن نسبة انجاز المانع الامني على الحدود بين العراق وسوريا

2022/05/18 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل زيارة نائب قائد العمليات الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري وقائد قوات الحدود إلى القاطع الغربي للحدود العراقية السورية.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء، تحسين الخفاجي، في حديث للوكالة الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم) إن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري وقائد قوات الحدود تفقدا القاطع الغربي للحدود العراقية - السورية لفحص المنظومة الامنية الخاصة بحماية الحدود وغلق كافة الثغرات التي تحاول عصابات داعش الارهابي استغلالها ولمنع دخول المتسللين الاراضي العراقية".

وأضاف، أن "الحدود الفاصلة العراقية - السورية يبلغ طولها 610 كم"، مبينا أن "الزيارة تعد عامل ضغط على العصابات الاجرامية لملاحقتها ومنع اي حركة امداد لها من خلال احكام سيطرتنا على الحدود".

وأشار الخفاجي إلى أن "القوات الامنية تقوم بعمل وجهد كبيرين باستكمال غلق الثغرات بالصبات الكونكريتية والاسلاك الشائكة، والابراج والكاميرات الحرارية التي انتشرت بصورة كبيرة"، لافتا الى أن "الحدود أصبحت امنة من خلال قطع الامداد على الارهابيين وعدم تمكنهم من الدخول والتأثير على الوضع الامني".

وتابع، أن" المانع الامني أنجز بنسبة 95% وهو في المراحل الاخيرة لإكماله".

ووصل نائب العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، الى الحدود العراقية - السورية للاطلاع على منظومة التحصينات الهندسية.

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