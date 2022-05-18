2022/05/18 | 20:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 55dv8-dbTeI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | بلاسخارت تحذر من تصاعد السخط الشعبي بسبب الانسداد في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | بلاسخارت تحذر من تصاعد السخط الشعبي بسبب الانسداد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).