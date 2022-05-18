بايدن: سنتصدى لأي عدوان على السويد وفنلندا خلال عملية انضمامهما إلى “الناتو”

2022/05/18 | 20:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستعمل على “ردع ومواجهة أي عدوان” قد تتعرض له فنلندا والسويد قبل إتمام إجراءات منحهما العضوية في حلف الناتو.ورحب بايدن، في بيان صدر عن البيت الأبيض بتقديم الدولتين الاسكندينافيتين طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، واصفا إياه “تاريخيا”، وتابع: “أتطلع إلى […]

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