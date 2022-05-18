المأمون تحتفي بنصف قرن من الترجمة العراقية

2022/05/18 | 20:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - فاطمة رحمةاحتفت دار المأمون للترجمة والنشر في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، بنصف قرن من الإبداع الترجمي العراقي. دار المأمون للترجمة نظمت ندوة في صباح هذا اليوم الأربعاء، على قاعة "طارق العبيدي" في مبنى الدار داخل وزارة الثقافة بشارع حيفا في مركز العاصمة بغداد.ضيفت "دار المأمون" في الندوة أستاذ علم النفس السياسي الإجتماعي د.لؤي خزعل جبر، الذي تحدث عن مسيرة المترجم د.محمد درويش، ومنجزه الترجمي.توزعت الندوة، بين محورين..الأول تناول فيه "جبر الذات المتحققة بالترجمة" وفي المحور الثاني، إستعرض نماذج من ترجمات درويش، التي بلغت العشرات.وقال د.لؤي خزعل جبر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المكتبة العراقية والعربية والعالمية، تزخر بترجمات قيمة لأمهات الكتب، حققت مثاقفة فعلية، للتبادل بين العربية ولغات العالم".وأضاف، أن "د.درويش سيظل حلقة وصل بين العراق وحضارات العالم، في الأدب والعلم والفن والإعلام وصنوف المعرفة والفنون الجمالية الأخرى".

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