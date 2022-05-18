شاهد بالفيديو.. منتقداً ضعف أدائها .. الكاظمي يترأسُ اجتماعاً لكوادر أمانة بغداد،.. وملفات اخرى في نشرة الـ 8

2022/05/18 | 20:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jN7qf8c5OOM

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