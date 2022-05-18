الخارجيَّة: نقلنا وطأة جرائم المقابر الجماعيَّة إلى المجتمع الدوليّ 

2022/05/18 | 20:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلن وزير الخارجيَّة فؤلاد حسين، اليوم الأربعاء، نقله وطأة وتكلفة جرائم المقابر الجماعيَّة التي ارتكبت من قبل النظام البائد على الشعب العراقيّ إلى المجتمع الدوليّ من خلال القنوات الدبلوماسيَّة والمحافل الدوليَّة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، “أنها اقامت اليوم الأربعاء 2022/5/18، حفلاً بمُناسبة اليوم الوطنيّ للمقابر الجماعيَّة، في مقرِّ الوزارة، […]

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