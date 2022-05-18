المساءلة والعدالة تبرأ نقيب المحامين “المهنا” من الاجتثاث (وثيقة)

2022/05/18 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت وثيقة صادرة عن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، اليوم الأربعاء، عدم شمول نقيب المحامين العراقيين، أحمد المهنا بإجراءاتها.

وجددت الهيئة، في كتابها الموجه إلى نقابة المحامين “منح محمد صالح مهنة محمد،عدم شمول بإجراءات قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 ولغاية تاريخ كتابنا اعلاه”.

وجاء ذلك بعد إعلان اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين العراقيين، الثلاثاء الماضي، فوز المحامية “أحلام اللامي” بمنصب النقيب بعد ابطال ترشيح محمد المهنا.

وقررت اللجنة، “شطب جميع النتائج التي حصل عليها محمد المهنا في جميع المحافظات وإبطال فوزه بمنصب نقيب المحامين”.

كما قررت اللجنة اعتبار احلام اللامي فائزة بمنصب نقيب المحامين العراقيين كونها حصلت اعلى الأصوات من بعد المهنا.

والاثنين الماضي، قرر القضاء العراقي، إبطال ترشيح “محمد المهنا” لمنصب نقيب المحامين العراقيين لانتمائه إلى حزب البعث المحظور، وشموله بإجراءات هيئة المساءلة .

وكان محمد صالح المهنا، فاز يوم الخميس، (23 / 3 / 2022) بانتخابات نقابة المحامين العراقيين.

وتصدر المهنا خلال الانتخابات باعلى الأصوات على المرشحين المنافسين أحلام اللامي ورزاق العبيدي.

وحصد المهنا أكثر من 5627 صوتا خلال الانتخابات فيما حصلت أحلام اللامي على 4193 صوتا ورزاق العبيدي على 2063 صوتا.

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