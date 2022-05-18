وزير الزراعة يهنئ

2022/05/18 | 20:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

هنأ وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، ورئيس الشبكة وجميع العاملين فيها، بعيد تأسيس جريدة "الصباح" التاسع عشر.

وأشاد الوزير بما تقدمه شبكة الإعلام العراقي من رسالة إعلامية لجميع النشاطات المحلية والدولية، مثنياً على الجهود الطيبة الهادفة إلى تسليط الضوء على جميع الأعمال والإنجازات المختلفة، مباركاً للعاملين فيها ذكرى التأسيس.

وتمنى الخفاجي لجميع كادر شبكة الاعلام العراقي، النجاح في عملهم البناء والمهنية المتميزة.

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