2022/05/18 | 21:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: adsQfSu9wss

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد أن كان يوصف بأرض السواد.. العراق على شفا حفرة من الجفاف) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد أن كان يوصف بأرض السواد.. العراق على شفا حفرة من الجفاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).