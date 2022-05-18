لاعب لبناني: الدولمة والسمك سبب دمار الدوري العراقي

2022/05/18 | 21:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يرى لاعب فريق الزوراء بكرة القدم، اللبناني محمد قدوح، أن أكلتي الدولمة والسمك سبب دمار الدوري العراقي.وقال قدوح في تصريحات صحفية تابعتها “ايرث نيوز”، “كنت أتوقع أن الزوراء نادٍ كبير وعريق ولكن بالحقيقة تفاجأت كثيرا بأجواء فريق الزوراء، الجمهور هو من يتحكم بالتشكيلة والمدرب ضائع وانا لا احب المشاكل ووجع الراس وطبعي […]

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