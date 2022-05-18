توب 5.. فنلندا والسويد تسلمان طلب الانضمام للناتو.. وهندرسون: لا أشاهد السيتي

2022/05/18 | 21:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تسليم فنلندا والسويد رسميا طلبًا للانضمام إلى حلف الناتو، إلى ردود فعل ظهور زوجة أمير قطر في زيارة رسمية خارجية، إلى تأكيد قائد نادي ليفربول أنه يُفضّل مشاهدة قنوات الأطفال على متابعة مباريات مانشستر سيتي، ومنها إلى توجيه رئيس خطوط طيران معروفة انتقادات لاذعة لشركة بوينغ… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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