2022/05/18 | 21:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأست وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبير الجلبي، اليوم الاربعاء، اجتماعا للجنة اعداد مسودة السياسة العامة لكبار السن في العراق من ممثلي الوزارات المعنية.وقالت الجلبي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن “اللجنة قطعت شوطا كبيرا في اعداد هذه السياسة بمشاركة الجهات المعنية”، مشيرة الى “ضرورة التوسع في السياسة وتقديم الملاحظات والمقترحات […]

ظهرت المقالة العمل تستعد لاعداد مسودة السياسة العامة لكبار السن في العراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تستعد لاعداد مسودة السياسة العامة لكبار السن في العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تستعد لاعداد مسودة السياسة العامة لكبار السن في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).