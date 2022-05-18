4 توجيهات من محافظ ذي قار بشأن فحوصات الماء لقضاء الفهود

2022/05/18 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

اصدر محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الأربعاء، أربعة توجيهات بشأن فحوصات الماء بقضاء الفهود في المحافظة.

وذكر بيان لمكتب المحافظ، إن "الغزي قضاء الفهود واطلع على أعمال الربط لشبكة ماء قضاء الفهود والمنار، وذلك في إطار متابعة اللجنة المشكلة مسبقا من دوائر الصحة والماء والبيئة لإجراء الفحوصات الدقيقة لمجمعات ماء الفهود ووضع الحلول المناسبة لها".

وأضاف، إن "المحافظ وجه بتشكيل لجنة فحص دائمي مكونة من الصحة والبيئة والماء تعمل على مدار السنة ولكل مدن ذي قار تكون مهمتها الأساسية فحص الماء الخارج من كافة مجمعات المحافظة، كما وجه المحافظ "بتشكيل غرفة عمليات داخل قضاء الفهود وبشكل عاجل تتكون من معاون المحافظ لشؤون الخدمات والمعاون الفني لمديرية الماء، إضافة إلى احد كوادر الصيانة والتشغيل للموارد المائية ولن تغادر اللجنة قضاء الفهود إلا بعد إجراء المعالجات الطارئة".

وتابع البيان، إن "الغزي وجه أيضا بإعداد مشروع لصيانة الفلاتر الرملية لكافة المجمعات في القضاء، حيث وجد إن الفلاتر لم تجري عليها عمليات الصيانة منذ ١٨ عام"، مبيناً إن "المحافظ وجه بربط مشروع ماء الإصلاح فوراً في مناطق قضاء الفهود والمنار والتي بدأت فعلياً".

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