منتخب الشباب يباشر تدريباته بقيادة عماد محمد

2022/05/18 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

باشرَ منتخبُ الشَباب تدريباته، اليوم الأربعاء، في ملعبِ الجامعة (البرج) استعدادًا للمشاركةِ في بطولةِ كأس العرب المُقرر إقامتها في يوليو المقبل. وشهدت التدريباتُ حضورَ عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم مُشرف المنتخب محمد ناصر، وكذلك عودة مُدرب منتخب الشَباب عماد محمد إلى قيادةِ المنتخب بعد الحادثِ المُؤسف الذي تعرضَ له مؤخرًا.وشاركَ في الوحدةِ التدريبيّة معظمُ اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، بينما غابَ عنها بعض اللاعبين بسبب ارتباطهم مع أنديتهم، فضلاً عن اللاعبين المحترفين المرتبطين أيضا مع أنديتهم.



وتركزت التدريباتُ على اختبارِ بعض اللاعبين الجُدد الذي وقعَ عليهم الاختيارُ من قبل الجهازِ التدريبي بعد متابعتهم في دورياتِ الفئات العمرية، وعلى الجوانب البدنية باستخدامِ منظومة GPS التي أدخلها الجهازُ الفني في الوحدةِ التدريبيّة.

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