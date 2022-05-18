2022/05/18 | 21:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ناظم: يجب دفع جزء من مديونية الغاز الإيراني قبل 31 آيار وإلا ستكون هناك عواقب » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:17

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