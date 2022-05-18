من تجاربي الشخصية - فؤاده العراقيه

2022/05/18 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاده_العراقيه حين تُقرر الزوجة إنهاء رابطة الزواج يقف الجميع ضدها وإن كانت هي على صواب ,واللوم يقع عليها دوما وإن كان العيب بالزوج ،فلا صواب للمرأة سوى أن تتقبل الذل وخصوصا عندما تبلغ عمر معين أو يفوت على زواجها سنوات طوال كما حدث معي ...اتحدث بهذا المقال عن تجربتي الخاصة والعامة بنفس الوقت لكون تجاربنا وما تحمله من معاناة هي مرتبطة ببيئتنا التي احتضنت وعينا منذ الطفولة, وبمحيطنا وما يحمله من اشخاص ارتبطوا ......





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