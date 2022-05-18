لماذا تحالف الإخوان المسلمون مع أدولف هتلر والفاشية؟ - حميد زناز

2022/05/18 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_زناز لأول وهلة، تبدو غريبة، بل مستحيلة العلاقة بين حركة إسلاموية تدعي الصلاح والإصلاح وحركة نازية عنصرية مدمرة.



لكن ستختفي الغرابة إذا ما عدنا إلى التاريخ الحقيقي للإخوان المسلمين، إذ سنعثر على قواسم ايديولوجية مشتركة بين الحركتين وعلاقة ودية وأهداف واحدة في النهاية.



إن الهيمنة شبه الكاملة لجماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها على الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية العربية وقفت حاجز ......





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