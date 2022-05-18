بليخانوف.. رسالة حول الحرب - محمد الأشقر

2022/05/18 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الأشقر هذا النص هو رسالة كتبها جورج بليخانوف إلى الاشتراكي الفرنسي جوليس جيد، في العام 1912، لابداء الرأي في الحرب التي بدأت في ذلك الوقت تتسع رقعتها باتجاه الحرب العالمية.عنوان النص: Letter to Jules Guesdeتم تعريب النص من النسخة الانجليزية على موقع: Marxists’ Internet Archive.تعريب: محمد الأشقر_____________________عزيزي جيد:عندما مررت بباريس، علمت برغبتك في أن تحصل من ......





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