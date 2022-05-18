بسبب النتائج.. رئيس نادي فالنسيا مهدد بالقتل

2022/05/18 | 21:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي فالنسيا الإسباني في بيان أنه أبلغ الشرطة بتوجيه تهديدات بالقتل إلى أنيل مورثي، رئيس النادي الأندلسي، اليوم الأربعاء.وقال البيان : “نادي فالنسيا، من خلال الخدمات القانونية للنادي، يجمع كل التهديدات بالقتل والشتائم والإجراءات الأخرى ضد الرئيس أنيل مورثي وأقاربه وموظفي النادي”.وأوضح “صباح الأربعاء، تم إبلاغ الشرطة بهذه الإجراءات، وفي […]

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رئيس نادي فالنسيا مهدد بالقتل أولاً على ايرث نيوز.

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