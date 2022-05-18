إحباط محاولة تهريب أجهزة طبية ومختبرية في منفذ أم قصر الشمالي

2022/05/18 | 21:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، إحباط محاولة تهريب أجهزة طبية ومختبرية متنوعة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي وذكر بيان للهيأة وتلقته وكالة ايرث نيوز، ان “منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط حاوية خارج الحرم الكمركي في سيطرة البحث والتحري مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد تحتوي على (أجهزة ومستلزمات طبية ومختبرية […]

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