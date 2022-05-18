الجيل الجديد توضح أسباب لجوئها إلى المعارضة النيابية

2022/05/18 | 21:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يمكن للمعارضة ان تبادر بحل المشاكل بين الأحزاب السياسية.

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