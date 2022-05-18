2022/05/18 | 21:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جندي روسي يمثل أمام المحكمة في أوكرانيا

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