مقطع فيديو لموظفة سعودية لا يُسمح لها بالجلوس يستدعي تدخلا حكوميا

2022/05/18 | 21:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو لموظفة سعودية تقف لمدة 9 ساعات خلال فترة الدوام دون أن يسمح لها بالجلوس إلا في فترة الاستراحة، جدلا واسعا على تويتر استدعى تدخلا حكوميا من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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