رئيس أوكرانيا يدعو محمد بن زايد للمشاركة في إعادة إعمار بلاده

2022/05/18 | 21:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، نظيره الإماراتي الجديد محمد بن زايد آل نهيان للمشاركة في جهود إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الأعمال القتالية في أراضيها.وذكر زيلينسكي على حسابه في موقع “تويتر” أنه “هنأ الشيخ محمد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات، وتابع: “ناقشنا فرص إمداد أوكرانيا بالوقود والمخاطر القائمة على الأمن […]

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