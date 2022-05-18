صور: عمليات أمنية تفضي لاعتقال 9 مطلوبين والعثور على وكر لـ “داعش”

2022/05/18 | 21:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الأمنية اليوم الأربعاء، من اعتقال مطلوبين بقضايا مختلفة، فضلاً عن ضبط أسلحة ووكر لداعش، خلال واجبات مختلفة.وقالت خلية الإعلام الأمني، إنه “تمكنت قيادة عمليات الانبار من القاء القبض على ٩ متهمين إثنين منهم بقضايا إرهابية في قضاء الفلوجة ومنطقة العامرة، واثنين منهم بحوزتهما حبوب مخدرة واخر وفق أحكام المادة ٤١٣ من قانون […]

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