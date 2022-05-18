2022/05/18 | 21:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزارة التجارة: الكميات المسوّقة من الحنطة تقترب المليون طن » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 21:44

واع/

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