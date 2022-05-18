التجارة: الموسم التسويق للحنطة يقترب من مليون طن

2022/05/18 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … اوضحت الشركة العامة لتجارة الحبوب احدى تشكيلات وزارة التجارة، الاربعاء، ان الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين لمحصول الحنطة للعام الحالي اقتربت من تحقيق مليون طن.وذكر بيان للشركة نقلا عن مديرها العام محمد حنون، وتلقته /المعلومة/، ان اجمالي محصول الحنطة المسوق من المحافظات العراقية بلغ هذا اليوم 924 الف طن، وهو يقترب […]

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