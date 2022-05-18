البراءة لأحمد عبده ماهر - محمد زكريا توفيق

2022/05/18 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق أنا لا أشك في نزاهة أو ضمير قاضي "المستشار أحمد عبده ماهر"، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات، بسبب ازدرائه للأديان وكتابه "إضلال الأمة بفقه الأئمة".



كلي ثقة أن القاضي المحترم كان راض عن حكمه كل الرضا.



لقد كان يعبر عن فهمه للقضية أصدق تعبير.



مشكلة القاضي، ليست مشكلة أخلاقية بالمرة، لكنها مشكلة حضارية، وأزمة تربية وثقافة.واضح من حكم القاضي أنه لا يفهم معنى حرية الرأي وحرية العقيدة بالمرة، ولا ......





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