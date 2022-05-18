الرئيس الأوكراني يدعو محمد بن زايد للمشاركة في إعادة إعمار بلاده

2022/05/18 | 22:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير

زيلينسكي، اليوم الأربعاء، نظيره

الإماراتي الجديد محمد بن زايد آل نهيان

للمشاركة في جهود إعادة إعمار أوكرانيا

بعد انتهاء الأعمال القتالية في

أراضيها.

وذكر زيلينسكي على ح

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