ذكريات الصبا..مجرمون و سياسيون .14. - مهند البراك

2022/05/18 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك كان صاحب البيت احد الشركاء او الشريك الأكبر في " فندق بور سعيد " المطل على ساحة الشهداء، والذي كان مقراً غير معلناً لأشكال المجاميع المسلحة التي قامت باعمال الأغتيال وحرق المنازل والمصالح العائدة لعدد من العوائل الديمقراطية واليسارية في مناطق الكرخ والشواكة، والذي منه انطلقت رشقات رشاشات بور سعيد التي وجهت للمتظاهرين الديمقراطيين ومسيراتهم، كما مرّ .



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و تمّ ترتيب عقد الأيجار مع المالك الذي كان ي ......





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