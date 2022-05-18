محافظ ذي قار يزور قضاء الفهود للاطلاع على حقيقة نتائج فحوصات الماء ويصدر توجيهات عاجلة

2022/05/18 | 22:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زار محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الاربعاء، قضاء الفهود واطلع على اعمال الربط لشبكة ماء قضاء الفهود والمنار، وذلك في إطار متابعة اللجنة المشكلة مسبقا من دوائر الصحة والماء والبيئة لاجراء الفحوصات الدقيقة لمجمعات ماء الفهود ووضع الحلول المناسبة لها ، والتي تمس حياة المواطنين في مختلف المجالات.واصدر الغزي بحسب […]

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